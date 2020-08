Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de imbolnaviri zilnice din cauza coronavirusului crește din nou, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 237 de cazuri noi. Bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 21.182. Numarul pacienților vindecați de la inceputul epidemiei in Romania este de 15.283 Numarul de cazuri confirmate, pe…

- Pana astazi, 9 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.749 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.910 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- La sfarșitul lunii iunie, trenurile Soarelui vor reporni spre litoralul Marii Negre, insa din 12 iunie o serie de trenuri care vin din țara in București iși vor prelungi parcursul pana in Mangalia, relateaza Agerpres.”TrenurileSoarelui le avem in program pentru ca intr-un fel este evenimentul anului…

- Cinci bistrițeni au fost depistați pozitiv cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, 6 au fost declarați vindecați și externați, iar unul a decedat. De asemenea, 9 persoane au ieșit din carantina instituționalizata, iar alte 189 au intrat in izolare la domiciliu. La nivel național, in același interval, au…

- Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național de Sanatate Publica: Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate 1. Alba 288 2. Arad 695 3. Argeș 232 4. Bacau 486 5. Bihor 546 6. Bistrița-Nasaud 316 7. Botoșani 704 8. Brașov 677 9. Braila 22 10. Buzau 158 11. Caraș-Severin…

- Pana astazi, 20 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.387 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.356 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…