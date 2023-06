Zone destinate unitatilor educationale si mai multe spatii verzi: Ce stabileste PUZ-ul pentru zona Compozitori din Constanta? (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Zilnic se intreprind acțiuni de curațenie și intreținere spații verzi in zonele publice din oraș. Luni a fost randul Parcului Avram Iancu dar și zona Biroului Unic Turda Echipele de la Domeniul Public au intervenit cu noi acțiuni de cosire spații verzi in proximitatea Biroului Unic al Serviciilor Publice…

- Inspectorul școlar general al ISJ Maramureș, Mihai Pop, anunța ca proiectele tuturor unitaților administrative-teritoriale din județ au fost admise in cadrul apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe. ”PNRR…

- Departamentul de Geografie al Universitații de Vest din Timișoara a prezentat, in premiera, doua produse educaționale destinate elevilor ambliopi și nevazatori: Atlasul Geografic General Tactil al Romaniei și Tururile ghidate ale Timișoarei. Departamentul de Geografie al UVT și-a anunțat participarea...

- Societatea Horticultura, avand ca acționar unic municipalitatea timișoreana a avut un an de excepție. A fost reorganizata, ne spune primarul Dominic Fritz, iar 2022 a fost unul cu un profit de un milion de lei. Consilierii locali timișoreni vor avea de aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Horticultura.…

- Unitațile de invațamant din Focșani ar putea fi implicate intr-un nou proiect al municipalitații, odata cu concursul „Cel mai frumos spațiu verde din jurul școlii”. Momentan, vorbim doar despre un proiect de hotarare privind aprobarea organizarii acestui concurs, propus de primarul Cristi Valentin Misaila…

- Comunicat de presa Continuam investițiile pentru modernizarea infrastructurii educaționale. Cererea de finanțare pentru proiectul „Dotarea unitaților de invațamant preuniversitar din Municipiul Turda” este in curs de evaluare. Aceasta cerere a

- Autoritațile județene incearca sa faca ordine in haosul din Cheile Turzii. Un nou proiect in acest sens a fost avansat in comisia de urbanism a județului Cluj. Planul Urbanistic Zonal al zonei protejate Cheile Turzii a fost, joi, in ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism…

- O suprafața de circa 2 hectare de teren din zona strazii Gheorghe Dima urmeaza sa fie reamenajata, cu un spațiu verde extins, realizarea unui nou parc și desființarea garajelor din zona. Proiectul a intrat in analiza specialiștilor.