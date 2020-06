Zona euro isi revine din socul pandemic: e pregatita industria din Romania sa reia exporturile?

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis i-a criticat joi in termeni neobișnuiți pe politicienii care se opun prelungirii starii de alerta, spunand: „In fața unei boli ești precaut sau ești prost. Una din doua”. „Fac apel la parlamentari sa inteleaga ca aici nu putem sa ne targuim pe voturi. Este vorba de sanatatea…

- In februarie 2020, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 0,5% in Zona Euro și cu 0,2% in UE. In martie 2020, comparativ cu martie 2019, producția in sectorul construcțiilor a scazut cu 15,4% in Zona Euro și 13,4% in UE, noteaza ziarul cipriot Dialogos La nivel lunar, in Zona Euro, in martie…

- Fața de aceeași perioada din 2019 Datele comunicate de Institutul Național de Statistica arata ca in lunile februarie și martie 2020 numarul total al deceselor inregistrate in Romania este, in general, in tendintele din anii precedenti. Sub rezerva ca datele pentru fenomenele demografice - natalitate,…

- "Daca am lua Facebook ca un indicator al intereselor oamenilor, cu siguranța putem spune ca o parte dintre termenii cautați pe Google in perioada asta erau previzibili, cum ar fi rețeta pentru maia, tunsul acasa și chiar amenajarea unui birou, unui spațiu optim de munca, acasa. Surpriza noastra a…

- Indicatorul care masoara încrederea în economie calculat de cei mai titrați analiști financiar-bancari reuniți în Asociația CFA România a coborât în martie la cel mai mic nivel din iulie 2012, potrivit anunțului facut joi de membrii Asociației. Aceștia și-au înrautațit…

- Prețurile locuințelor din Romania sunt cu 26% mai mici fața de boom-ul imobiliar din 2007. Țarile UE in care propietațile s-au scumpit cu peste 80% Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, de la boomul imobiliar din 2007 și pana in 2019, exceptie facand doar sase state membre…

- Indicatorul PMI (Purchasing Managers Index) al Markit Economics indica scaderea economiei mondiale pentru a doua luna consecutiv in martie, evoluție determinata de deteriorarea semnificativa din sfera serviciilor, in contextul incidenței șocului pandemiei in Europa și SUA.Markit Economics…

- In parcuri numarul de vizite a scazut cu 60- in Romania, in magazinele alimentare si farmacii cu 53-, iar catre locurile de munca traficul a scazut cu 39-. Spre casa numarul de vizite a crescut cu 15-. Datele difera mult si de la judet la judet: sunt locuri unde numarul de vizite in restaurante si magazine…