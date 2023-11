Zoe Wees a lansat albumul de debut – “Therapy” Dupa ce a strans aproape trei miliarde de stream-uri, in total, de cand a debutat cu hitul “Control”, care este certificat RIAA, Zoe Wees revine cu albumul de debut intitulat „Therapy”. Discul include și melodiile deja lansate, cum ar fi „Control” și „Girls Like Us”. Discul, cu o lista de douazeci de melodii, este o relatare completa, plina de inima și suflet, despre Zoe, care nu este inarmata cu nimic decat cu onestitate, in timp ce ea iși povestește viața, cum a crescut cu anxietate, afecțiuni de sanatate, intr-o casa cu un singur parinte, iar mai tarziu sa se ocupe de tot ceea ce industria… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

