Zodiile pe care nu le suportă nimeni. Cei mai nesuferiți oameni din horoscop Iata cum arata un top 3 al celor mai nesuferite zodii și de ce oamenii se feresc de ele cat pot!LeuLeii nu sunt intotdeauna greu de suportat intr-un grup, dar ii indeparteaza pe ceilalați atunci cand incep sa se laude. Orgoliul lor atinge cote inalte și atrag instant antipatia asupra lor. De asemenea, faptul ca obișnuiesc sa faca glume pe seama celor din jur ii „ajuta” din plin sa fie nominalizați in topul zodiilor pe care nu le suporta nimeni. BerbecImpulsivitatea nativilor nascuți in zodia Berbec, semn de Foc, nu face deloc o impresie buna. Lor nu le ia mult pana se enerveaza, creand uneori… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

