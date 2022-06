Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un nativ din zodiac, 2022 este cu adevarat un an important din toate punctele de vedere. Destinul li se va schimba radical, asta deoarece vor primi o moștenire. Pe plan financiar vor sta foarte bine și vor avea parte de reușite.

- Da, ați citit bine titlul! Doar doua zodii din cele douasprezece ale horoscopului vor avea parte de noroc uriaș in urmatorii zece ani. Astrologii anunța pentru acești nativi succes in dragoste, cariera și la bani. Destinul lor se va schimba in bine din luna iunie. Iata care sunt cei doi norocoși!

- Vești bune pentru o singura zodie din horoscop! Astrologii anunța o perioada destul de buna, mai ales pe plan financiar pentru un singur nativ. Se va bucura de o perioada plina de reușite, iar toata munca depusa va fi apreciata prin sume mari de bani. Va primi oferte greu de refuzat, iar succesul pe…

- Vești bune pentru o singura zodii din horoscop! Astrologii au ajuns la concluzia ca o singura zodie din horoscop va fi ferita de pericole vara aceasta și va fi sub protecția Universului. Nativul acestei zodii vor avea parte de o perioada foarte buna și vor avea succes pe toate planurile.

- Nu exista persoana pe lume care sa nu iși doreasca sa fie fericita in viața. Atunci cand vine vorba despre fericire, unii oameni se gandesc la a caștiga bani și a fi stabili din punct de vedere financiar. Unii oameni, in ciuda eforturilor pe care le fac, nu sunt capabili sa-și gestioneze finanțele.…

- Luna iunie vine cu vești foarte bune pentru acești nativi. Viața lor se va schimba radical, dupa ce vor primi o veste la care nu s-ar fi așteptat. Acești nativi vor avea parte de cea mai frumoasa perioada din viața lor și vor fi surprinși pe toate planurile: dragoste, sanatate, cariera.

- Odesa, orașul cunoscut drept „bijuteria Marii Negre” se pregatește de cateva saptamani pentru invazia rusa pe uscat și pe mare. Odesa a fost zguduita de un atac aerian rusesc duminica, in timp ce președintele rus Vladimir Putin reorienteaza razboiul in estul Ucrainei. Atacul ar putea fi ca represalii…

- Hotii nu mai opereaza noaptea in Cluj, ci in plina zi. Un cetatean a postat pe pagina de Facebook Info Trafic Cluj o fotografie cu o masina vandalizata. Ramane in seama politistilor sa descopere daca din distractie, razbunare sau cineva care era furat s-a impiedicat de masina cu pricina.