- Organizatia judeteana PSD Timis a marcat Ziua Europei, duminica, in Piata Libertatii din Timisoara, prin actiuni interactive, care s-au desfasurat pe parcursul mai multor ore, in cadrul carora zeci de cetateni si-au exprimat opiniile, in scris, despre prioritatile pe care Romania trebuie sa le cuprinda…

- Romania nu poate risca sa fie ultima țara care depune Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), astfel ca este nevoie sa fie accelerat procesul de redactare și negociere pentru ca termenul de 31 mai sa fie...

- Toate proiectele din Planul Național pentru Redresare și Reziliența vor fi pastrate, doar sumele alocate ar putea fi diferite, susține primul – ministru Florin Cițu. Precizarea vine in contextul in care s-a vehiculat ca mai multe tipuri de proiecte, cum ar fi cele care vizeaza irigațiile, infrastructura…

- Social democrații cer partidelor parlamentare sa iasa din logica "orgoliilor de partid" si sa colaboreze pentru realizarea unui Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) "viabil". PSD propune sa fie organizata în Parlament o dezbatere la care sa participe reprezentantii…

- PSD cere Guvernului sa participe la o dezbatere larga in Parlament pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), potrivit unui comunicat de presa. „Avand in vedere situația critica in...

- Statele Membre ale UE planuiesc sa cheltuiasca o suma prea mica pentru a proteja natura din cele 672 milarde de euro acordate de Comisia Europeana prin Facilitatea de Redresare și Reziliența (RRF), acuza o coaliția europeana de ONG-uri de mediu cu ocazia reuniunii miniștrilor mediului din intreaga UE…

- Razboiul nervilor dintre putere si opozitie, pe tema fondurilor europene, se apropie de final. Potrivit unor surse politice, atat Guvernul, cat si PSD vor obtine ceea ce au cerut, dupa ce executivul a facut un pas inapoi pe tema PNRR. In ultimele doua luni, intre PSD si Guvern s-a desfasurat…

- PSD va initia o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat, luni, senatorul social-democrat Radu Oprea. "Am luat astazi hotararea sa fie si o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene. Am vorbit (...) despre…