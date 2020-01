Stiri pe aceeasi tema

- Soferul de TIR care a provocat un accident cu doi morti si cinci raniti in primavara lui 2016, in Bistrita-Nasaud, s-a declarat vinovat si a spus ca este pregatit sa faca munca in folosul comunitatii. Instanta a hotarat insa altceva: doi ani cu executare plus despagubiri de peste 400.000 de euro.

- Procurorii DNA cer in fata unui judecator de la Tribunalul Bucuresti condamnari cu executare plus aplicarea unui spor de pedeapsa pentru fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, pentru fiica acestuia si pentru alti zece inculpati, trimisi in judecata in 2015 intr-un dosar de abuz in serviciu in…

- Tribunalul București a finalizat, joi, dosarul de mare corupție al fostului primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc, in care acest este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și in forma continuata, alaturi de fiica sa și alte 10 persoane, legat de modalitatea…

- Curtea de Apel Iași a emis decizia in dosarul „Sex cu minore”. Magistrații au hotarat achitarea unuia dintre inculpați, respectiv a lui Daniel Onofriciuc. „Este o soluție excelenta pentru clientul meu, Daniel Onofriciuc! Moș Craciun a venit cu un cadou minunat!”, a declarat ieri avocatul Robert Amuntencei.…

- Tribunalul Bucuresti ar putea pronunta luni sentinta in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului, potrivit Agerpres. Initial, instanta stabilise ca termen pentru a se pronunta in dosar data de 9 decembrie, insa…

- Tribunalul Bucuresti a amanat, luni, pentru 16 decembrie, sentinta in prima instanta in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016, initial la Judecatoria…

- Curtea de Apel București a stabilit, luni, prin decizie definitiva ca toate probele procurorilor DNA in dosarul in care au trimis in judecata foști administratori ai companiei de dezinfectanți Hexi Pharma, sunt valide iar judecata in proces poate incepe la Tribunalul București.Mai precis Curtea…

- Tribunalul Bucuresti ia, joi, in discutie dosarul Colectiv iar judecatorul de caz asteapta de la Inspectoratul General Pentru Situatii (IGSU) filmarea aparuta in presa facuta chiar de la momentul inceperii operatiunilor de interventie la club dupa sosirea salvatorilor.La termenul de joi vor…