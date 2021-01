Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu: „Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne amintește ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca națiune, sta in unitatea noastra. Revenirea la libertate și democrație am obtinut-o uniți impotriva dictaturii, in decembrie 1989. Uniți am obținut garanția parcursului…

- Premierul Florin Cițu afirma ca unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza „ne amintește ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca națiune, sta in unitatea noastra„ și ca astfel „vom reuși sa protejam sanatatea noastra și sa redresam economia dupa pandemie”. „Unirea Principatelor…

- Premierul Florin Citu afirma ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca natiune, sta in unitate, mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, potrivit AGERPRES. "Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne aminteste ca puterea…

- Premierul Florin Citu afirma ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca natiune, sta in unitate, mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. "Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne aminteste ca puterea de a ne indeplini obiectivele,…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat oferta de studii pentru admiterea 2021, precum și condițiile de inscriere a candidaților. La studii de licența, oferta de admitere cuprinde 78 de specializari, in timp ce pentru master candidații vor avea de ales dintre cele 122 de programe…

- Consorțiul Universitaria, din care parte Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea de Vest din Timișoara, propune implementarea unor masuri pentru o reforma a invațamantului…

- Dna Prof. Univ. Dr. Carmen Dorobaț a fost o prezența constanta in media dupa declanșarea pandemiei de coronavirus grație faptului ca se afla la conducerea celui mai mare spital de boli infecțioase din Moldova – unde am studiat și eu ca studenta la UMF Iași in tinerețe. Nu o cunosc, nu imi amintesc sa…

- „Noaptea Cercetatorilor” 2020 este organizata la Iași de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”! Pe 27 noiembrie 2020 va avea loc evenimentul european sub deviza „Doing Research at Midnight in ROmania – DoReMi-RO”. „Noaptea Cercetatorilor” le ofera oamenilor de știința posibilitatea de a se conecta cu…