Ziua Unirii Principatelor Române | 24 ianuarie 2020 Pe 24 ianuarie 2020, Iașul va deveni centrul de interes al intregii țari, urmand a gazdui o serie de manifestari dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La acestea sunt așteptați sa participe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim – ministrul Ludovic Orban, ambasadori, parlamentari, primari și alte personalitați. PROGRAM ora 11.30 – Concert de muzica populara „Noi suntem romani” – partea I ora 13.00 – Manifestarile oficiale: • Te Deum: Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Episcopia Romano-Catolica de Iași • Discursurile oficialitaților centrale și locale • Depunerea… Citeste articolul mai departe pe islive.ro…

Sursa articol si foto: islive.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unioniștii din Romania și Republica Moldova se vor aduna la Iași pe data de 24 ianuarie cu ocazia celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment cheie in formarea Romaniei moderne și inceput de drum pentru visul de aur al romanilor de pretutindeni. Aceștia vor organiza un Marș…

- Vineri, 24 ianuarie 2020, Iasul devine centrul de interes al intregii țari, urmand a gazdui o serie de manifestari dedicate implinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, la acestea fiind așteptați sa participe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, prim – ministrul Ludovic Orban, ambasadori,…

- Primarul Mihai Chirica sustine o conferinta de presa la ora 13:00. Puteti urmari live declaratiile. Primarul a vorbit despre programul zilei de 24 ianuarie. Manifestarile vor incepe abia la amiaza, la ora 12:00, din cauza ca presedintele Klaus Iohannis ajunge tarziu (in jurul orei 13:00). Concertul…

- Premiile au fost inmanate de acad. Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, in prezenta Biroului Prezidiului si a membrilor Adunarii Generale. „Cele sase premii ar putea fi vazute si ca o noua confirmare a exigentei standardelor valorice promovate de programul editorial al Universitatii «Alexandru…

- Programul manifestarilor din zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie 2019 – Principalele evenimente: Sambata, 30 noiembrie 2019: ora 12.00 – Dezvelirea statuii Regelui Ferdinand I pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața Primariei Municipiului Iași, in prezența Majestații Sale Margareta, Custodele…

- Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei si fost judecator al Curtii Constitutionale, reactioneaza la informatia ca si-ar putea piarde statutul de membru titular al Comisiei de la Venetia. Publicatia "Europa libera" noteaza ca Guvernul Orban…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, in parteneriat cu Asociația „Aliance of Educators for Science, Technology, Engineering, Mathematics and Informatics” – ESTEEM Romania, organizeaza o noua conferința din ciclul „Seratele Procopiu la Palat”, avand…

- In cadul Zilelor Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a fost semnata o declaratie comuna de catre rectorii, prorectorii si reprezentantii institutiilor de invatamant superior din Europa prezente la Iasi. Declaratia se refera la provocarile actuale ale universitatilor europene. „Documentul reprezinta…