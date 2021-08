Stiri pe aceeasi tema

- Un raport de control realizat de Ministerul Finanțelor in perioada noiembrie 2020 – aprilie 2021 arata ca Romprest ar fi produs un prejudiciu de 243,8 milioane de lei din fonduri publice in urma emiterii unor facturi cu tarife supraevaluate, dar și pentru servicii care nu exista in contractul de salubrizare,…

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, se lauda pe pagina de socializare cu un corp de școala care era gata cand aceasta nici nu era ea primar. Este vorba despre Școala 179 din Bucureștii Noi care a fost extinsa cu 200 de locuri. „Știți ce mai facem in Sectorul 1? Construim școli. Asta facem.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunța ca incepand de miercuri, gunoiul este preluat de sortatorii care au fost platiți de Primarie. In doar trei ore de la deschidere, Romprest a depozitat peste 260 tone de gunoi, mai spune Armand. Clotilde Armand anunța ca miercuri s-a gasit o soluție la problema…

- Clotilde Armand, primarul sectorului 1, a anunțat, miercuri, printr-o postare pe Facebook, ca primaria a platit direct sortatorii de deseuri, astfel incat Compania Romprest a inceput sa ridice gunoiul, in doar trei ore fiind depozitate 260 de tone de gunoi. Edilul sectorului 1 a mai anunțat ca primaria…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, spera sa finalizeze marti dimineata contractul prin care administratia locala sa poata plati direct sortatorii de deseuri, iar acestia sa-si deschida portile pentru compania Romprest, informeaza Agerpres. "Am avut astazi mai multe intalniri la Prefectura…

- Clotilde Armand a facut, miercuri, noi declarați cu privire la scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Edilul spune ca cere in continuare instituirea starii de alerta in sectorul pe care il conduce și ca firma Romprest șantajeaza autoritațile, „lucru total neacceptabil”. Primarul Sectorului 1 a declarat,…

- Garda Nationala de Mediu este in prezent in control la Primaria Sectorului 1 si la operatorul de salubritate pentru a stabili incalcari ale legislatiei si obligatiile de mediu care revin fiecarui actor in parte, a anuntat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres.…

- Telespectatorii noștri ne-au trimis mai multe imagini cu munții de deșeuri formați in jurul blocurilor. Clotilde Armand susține ca tot ceea ce se intampla are la baza un șantaj mafiot, iar Primaria Sectorului 1 urmeaza sa ceara ridicarea licenței de funcționarea a Romprest. Pe de alta parte, pefectul…