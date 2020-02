Ziua Protecţiei Civile sărbătorită sub sloganul "Împreună mai pregătiţi" Anul acesta, pe 28 februarie, se implinesc 87 de ani de la infiintarea Protectiei Civile. Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Vlasca" al Judetului Giurgiu va organiza o serie de activitati, sub sloganul "Impreuna mai pregatiti!" Astfel, in perioada 26 februarie - 03 martie, specialisti din cadrul Serviciului Pregatire pentru Interventie si Rezilienta Comunitatilor vor desfasura activitati de informare si educare preventiva, lectii deschise si exercitii de evacuare in caz de cutremur in unitatile de invatamant din localitatile Iepuresti - 26 februarie, Buturugeni si Novaci… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

