Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Someș” al județului Satu Mare, invita publicul la Zilele Porților Deschise! Ziua Pompierilor din Romania este marcata in fiecare an la 13 septembrie, iar acum se implinesc 175 de ani de la eroicele lupte din Dealul Spirii. Cu acest prilej, in zilele de 11, 12,…

- In contextul sarbatoririi Zilei Pompierilor din Romania, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava va organiza o serie de manifestari, la care sunt asteptati toti sucevenii. Astfel, miercuri, 13 septembrie, pompierii romani vor sarbatori 175 de ani de la lupta din Dealul…

- COMUNICAT DE PRESA 13 Septembrie Ziua Pompierilor din Romania; 15 septembrie Hramul Bisericii Militare "Sf. Ierarh Iosif de la Partos" ocrotitorul pompierilor militari Acatist la moastele Sfantului si Sfanta Liturghie In contextul sarbatoririi Zilei Pompierilor din Romania, Inspectoratul pentru Situatii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad iși deschide porțile in 13 septembrie cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania. De la mic la mare, cei... The post Porți deschise la ISU Arad, in 13 septembrie, de Ziua Pompierilor appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Someș” al județului Satu Mare, invita publicul la Zilele Porților Deschise. Ziua Pompierilor din Romania este marcata in fiecare an la 13 septembrie, iar acum se implinesc 175 de ani de la eroicele lupte din Dealul Spirii. Cu acest prilej, in zilele de 11, 12,…

- Doua persoane au fost ranite grav intr-un accident rutier care a avut loc duminica seara, in localitatea Giurgeni, județul Ialomița.Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița, accidentul a avut loc pe DN39, in localitatea Giurgeni, noteaza Mediafax.…

- Patru gospodarii din comuna Salatrucu au fost inundate, sambata, in urma unei avarii la o conducta de alimentare cu apa, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges.Conform aceleiasi surse, inundatia ar fi afectat si un autoturism parcat, conform Agerpres. CITESTE SI Arendașii…

- RESITA – Desi a trecut un sfert de veac de la proclamarea ei, prin Legea nr.96 din 20 mai 1998, Ziua Drapelului National nu pare sa se fi impus pana acum drept o sarbatoare cu mare priza la public. Dovada, numarul mic al celor care si-au facut timp sa participe, luni, la ceremonia de inaltare a Drapelului…