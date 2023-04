Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de credincioși ortodocși din intreaga lume au sarbatorit Invierea lui Iisus Hristos. In țarile din Balcani, dar și in Egipt sau orașele bombardate de ruși din Ucraina, oamenii au luat lumina Invierii și s-au rugat pentru o viața mai buna.

- Ce recomandari au specialiștii Studiile arata ca cel puțin 65 de milioane de persoane din intreaga lume au afecțiuni respiratorii post-pandemie, date adunate pe baza unei incidențe estimate de 10% dintre persoanele infectate și a peste 651 de milioane de cazuri documentate de COVID-19 in intreaga lume.…

- Zeci de mii de crestini s-au adunat in piata San Pietro din Vatican, pentru a lua parte la slujba de Paste oficiata de Papa Francisc si a asculta predica Urbis et Orbi - mesajul catre oras si lume.

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a aprobat repartizarea ultimei transe catre bugetele locale din 17 unitati administrativ teritoriale, in valoare de 92.797.323,25 de lei, din schema de sprijin pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie…

- Randal Kolo Muani (24 de ani), atacantul francez al celor de la Eintracht Frankfurt, ar fi starnit interesul celor de la Manchester United, locul 3 in clasamentul din Premier League. „Diavolii roșii” ar fi dispuși sa plateasca in schimbul lui Kolo Muani suma de 120 de milioane de euro, informeaza cotidianul…

- Analiza economica facuta de conducerea Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț nu arata prea bine pe parte de servicii medicale raportat la anul 2022. Este vorba de un minus de vreo 9,5 milioane lei intre suma contractata de spital cu CAS Neamț și cea realizata de spital. Deficitul este foarte mare,…

- „Domnul ministru Daea, saptamana trecuta, am aprobat in sedinta de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel incat fermierii sa poata sa beneficieze de fonduri pentru culturile agricole si am discutat si despre masurile pe care putem sa le luam pentru cei care…

- Volumul de memorii al printului Harry, „Rezerva”, publicat de editura Nemira, s-a vandut in milioane de exemplare in intreaga lume, ajungand nr. 1 in topurile internationale si mentinandu-se in atentia presei. In Romania, interesul cititorilor a fost atat de mare, incat editura Nemira se afla deja…