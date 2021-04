Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Pamantului este sarbatorita, in fiecare an, la 22 aprilie. Earth Day a fost instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator și a fost declarata sarbatoare oficiala de catre

- Ziua Pamantului este sarbatorita, in fiecare an, la 22 aprilie. Earth Day a fost instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator și a fost declarata sarbatoare oficiala de catre Organizatia Natiunilor Unite (ONU),…

- Peste o jumatate de milion de persoane au murit din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit datelor raportate luni de universitatea americana Johns Hopkins, ajungand la un bilanț de 500.071 de victime. La Washington a fost decretat doliu și s-a ținut un moment de reculegere.…

- Presedintele american, Joe Biden, a discutat miercuri pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, exprimându-si îngrijorarea în legatura cu situatia din Hong Kong si soarta rezervata minoritatii musulmane uigure, noteaza AFP, preluata de Agerpres.În cursul conversatiei…

- Statele Unite ale Americii vor lua "decizii" pentru ca Rusia "sa dea socoteala" pentru activitatile sale "destabilizatoare", a declarat joi consilierul presedintelui american Joe Biden pentru securitatea nationala Jake Sullivan, citat de AFP. "Credem ca daca facem Rusia sa plateasca pentru…

- Statele Unite ale Americii vor lua "decizii" pentru ca Rusia "sa dea socoteala" pentru activitatile sale "destabilizatoare", a declarat joi consilierul presedintelui american Joe Biden pentru securitatea nationala Jake Sullivan, citat de AFP. "Credem ca daca facem Rusia sa plateasca pentru…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a apreciat ca a venit "timpul sa se actionam" împotriva "rasismului sistemic" care, în opinia sa, corupe "sufletul" Americii si a semnat marti primele decrete în acest sens, însa cu o raza limitata de actiune,…

- Fostul presedinte american Donald Trump , care a ordonat asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, este vizat intr-un mesaj in care se indeamna la razbunare, postat pe un cont de Twitter al liderului suprem iranian Ali Khamenei, relateaza AFP, conform news.ro. ”Razbunarea este inevitabila. Asasinul…