- 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, a fost marcata in municipiul Zalau și orașul Șimleu Silvaniei prin parade militare cu tehnica și trupe. In orașul de sub Magura activitațile dedicate Zilei Naționale au inceput la ora 9 și au adunat locuitori ai orașului și reprezentanți ai autoritaților locale.…

- Primarul municipiului Dej, Morar Costan a transmis, prin intermediul publicației noastre, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. ”Sarbatorim astazi Ziua Naționala a Romaniei, ziua tuturor romanilor. Este ziua in care aducem un pios omagiu inaintașilor noștri, cei care au aparat chiar cu propria…

- Google a postat duminica un doodle special dedicat Zilei Nationale a Romaniei, cu mesajul "Ziua Marii Uniri 2019". Pe imaginea de start sta scris numele motorului de cautare, iar in medalion flutura drapelul Romaniei. Filmul de 2,22 de minute, postat de Google, incepe cu un mesaj dedicat acestei zile:…

- “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor…

- Ziua Naționala a Romaniei ne aduce aminte, an dupa an, de generațiile care au cladit temeliile Romaniei Mari, de tradițiile și identitatea noastra naționala. Ne mandrim cu ceea ce Sebeșul a realizat in toamna și iarna anului 1918, cu personalitațile locale care au avut o contribuție importanta la realizarea…

- Pentru buna desfașurare a activitaților organizate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Comisia de sistematizare a Circulației a aprobat restricționarea, respectiv devierea circulației rutiere și a tramvaielor, in anumite intervale orare pe mai multe artere din municipiu. Astfel, duminica, 01.12.2019,…

- O mie de steaguri tricolore sunt pregatite, de municipalitate, pentru 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Acestea vor fi arborate pe stalpii de iluminat de pe principalele bulevarde din Brașov sau pe imobile. Pentru a marca cum se cuvine Ziua Nationala a Romaniei autoritatile locale si judetene…

- Consiliul Județean Buzau va aloca 500.000 de lei, anul acesta, pentru organizarea Zilei Naționale și a sarbatorilor de iarna. Banii urmeaza sa fie cheltuiți, in mare parte, pe mii de stegulețe și cocarde tricolore, reviste cu teme speciale dedicate Marii Uniri, cadouri pentru copii, dar și momente artistice…