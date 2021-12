Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Departamentului de Stat al SUA, Antony J. Blinken, a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, in care ureaza „La mulți ani poporului roman”. „Ne mandrim sa fim alaturi de Romania, in calitate de aliați NATO”, mai arata mesajul. „In numele Statelor Unite ale Americii, felicit…

- Secretarul de stat american Antony Blinken afirma, in mesajul de Ziua Nationala a Romaniei, ca Statele Unite sunt ”mandre” sa fie alaturi de Romania ca aliati NATO, sa actioneze impreuna pentru a depasi amenintarile si provocarile de azi si de maine, atat in regiunea Marii Negre, cat si in alte zone.…

- ”In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia Zilei Marii Uniri, aniversarea unificarii tarii dumneavoastra. Romania si Statele Unite au un parteneriat indelungat, construit pe baza valorilor impartasite, a intereselor comune si a conexiunilor puterenice intre oameni. Suntem…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken afirma, in mesajul de Ziua Nationala a Romaniei, ca Statele Unite sunt mandre sa fie alaturi de Romania ca aliati NATO, sa actioneze impreuna pentru a depasi amenintarile si provocarile de azi si de maine, atat in regiunea Marii Negre, cat si in alte zone,…

- Guvernele Romaniei și Statelor Unite ale Americii au organizat, in data de 9 noiembrie, la Washington D.C., cea de-a șaptea reuniune a Dialogului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii, precedata de consultarile politico-diplomatice dintre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- Statele Unite și Romania vor susține impreuna o campanie de comunicare publica pentru reducerea ratei de refuz a vizelor pentru SUA, singurul criteriu pe care Romania mai trebuie sa il indeplineasca pentru a fi inclusa in programul Visa Waiver, a anunțat marți Ministerul Afacerilor Externe. Ministrul…

- Statele Unite ale Americii pot conta pe Romania, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat in vizita oficiala la Washington, iar secretarul de stat Antony Blinken a subliniat ca SUA si Romania sunt "aliati robusti in NATO" si lucreaza

- Statele Unite ale Americii pot conta pe Romania, a declarat luni ministrul de Externe Bogdan Aurescu, aflat in vizita oficiala la Washington, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau, Antony Blinken. La randul sau, secretarul amercian de stat a subliniat ca SUA si Romania sunt „aliati robusti in NATO”…