- Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis, duminca, un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Redam textul, publicat pe site-ul Guvernului: “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni…

- Ziua Naționala a Romaniei este marcata printro festivitate oficiala in centrul Craiovei. Aproximativ 1500 de craioveni participa la manifestarile dedicate Marii Uniri. Pentru acest eveniment a fost pregatita și o parada militara, din care nu au lipsit tancurile. In mijlocul craiovenilor, de Ziua Marii…

- “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor…

- Politistii din Alba vor fi la datorie pe toata perioada manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei. Peste 400 de politisti vor participa la misiunea de mentinere a sigurantei publice cu ocazia manifestarilor publice prilejuite de aniversarea celor 101 ani de la Marea Unire…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi sarbatorita cum se cuvine in comuna Putna. Primaria și Consiliul Local au pregatit un bogat program artistic. Manifestarile vor debuta la ora 17.00 cu un program de cantece patriotice care se va desfașura in fața Casei de Cultura. Ele vor continua de la ora 18.00 in interiorul…

- Biblioteca Județeana Satu Mare in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” Satu Mare deruleaza vineri, 29 noiembrie, cu incepere de la ora 09:00, in Sala de lectura „Gheorghe Bulgar”, evenimentul „Te cant și te iubesc, Romania mea!”. Organizat pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei, evenimentul…

