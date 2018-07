Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei de la Budapesta dupa ce a fost facut public un memoriu controversat in care diplomatul francez lauda politica privind migratia a prim-ministrului ungar, Viktor Orban, scrie Reuters, conform news.ro.Fostul ambasador,…

- Eric Fournier a afirmat intr-un memoriu confidential adresat lui Macron ca Ungaria este „un model" privind abordarea fata de migranti si ca acuzatiile de populism la adresa lui Orban sunt inventii ale presei. El a adaugat si ca presa franceza, prin faptul ca acuza Ungaria de antisemitism, cauta sa…

- Steve Bannon, fostul strateg general al lui Donald Trump, a sosit la Budapesta pentru a sustine un discurs la invitația mai multor grupuri care sunt de partea prim-ministrului Viktor Orban, si al carui partid Fidesz este impotriva imigrației.

