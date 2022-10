Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Educației este sarbatorita in prezent in peste 100 de țari, iar marți, premergator acestui eveniment, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea-Biroul Siguranța Școlara, in colaborare cu Direcția de Sport și Tineret Vrancea, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere…

- Parcul Zavoi a gazduit, duminica, 2 octombrie, ediția a 9-a a programului “Promenada inimilor ” organizat de Rotary Club Rm Valcea, Rotary Club Rm Valcea Cozia și Interact Rm Valcea in parteneriat cu Primaria Ramnicului. Programul ” Promenada inimilor ” este inițiat de Fundația Irlandeza a Inimii și…

- Ziua Mondiala pentru Siguranța Pacientului, marcata la data de 17 septembrie, are ca tema in acest an „Siguranța Medicamentelor”, iar Administrația Prezidențiala se alatura din nou acestei inițiative. Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații, administrarea incorecta a medicamentelor provoaca…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat astazi, incepand cu ora 20:00, in portocaliu, pentru a marca Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului, informeaza Administratia Prezidentiala .Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului are ca tema in acest an „Siguranta Medicamentelor”, iar Administratia Prezidentiala…

- Timp de doua zile, in parcarea Spitalului Clinic de Recuperare, sunt prezentate ultimele tehnologii din domeniul ortopediei. Astfel, medicii ortopezi vor afla care sunt cele mai importante noutati si produse din chirurgia ortopedica a genunchiului, vor putea participa la prezentari teoretice, demonstratii…

- Cabinetul de miniștri a aprobat noi masuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice in caz de limitare a furnizarii gazelor naturale și pregatirea pentru sezonul de incalzire 2022-2023. {{634708}}Scopul proiectului consta in identificarea și realizarea in termeni utili a masurilor de…

- In anul 2022, Ziua Mondiala a Caligrafiei este celebrata pe data de 11 august.Caligrafia este arta in forma scrisa. Astazi este folosita in multe concepte de design pentru publicitate și promovare și este ușor de realizat datorita tehnologiei avansate de care dispunem astazi. Cu toate acestea, caligrafia…

- Activitați de prevenire in sistem integrat desfașurarate de polițiști și jandarmi la Balciul tradițional din municipiul Adjud. In acest sfarșit de saptamana, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și ai Poliției Municipiului Adjud, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului…