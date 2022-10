Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite, sezon 10. Cea de-a 12 amuleta a fost și cea mai grea de pana acum. Și asta pentru ca chefii au ales ce sa gateasca cu ochii legați. The post Chefi la cuțite, sezonul 10. Cea mai grea amuleta. Cei trei chefi și-au ales ingredientele cu ochii legați first appeared on Money .

- Bayern Munchen - FC Barcelona, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei C din UEFA Champions League, se joaca, marti, 13 septembrie, de la ora 22:00, in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Fotbalistul de la Zimbru Donny van Iperen, care a suferit un accident la cap, incet iși revine. O declarație in acest sens a fost facuta de președintele clubului Zimbru Chișinau, Nicolae Ciornii, care a adaugat ca acum jucatorul „deschide ochii”, scrie Newsmaker.MD. „Incetișor, incetișor el iși revine,…

- GRAV… La Șuletea, un baiat de 17 ani a fost in dupa amiaza zilei de 22 August, victima unui accident nefericit. A suferit o plaga penetranta toracica cu o furca de la un tractor. Nu a fost atent, se uita in telefon și s-a lovit frontal de un tractor din curte ce avea trei furci […] Articolul Accident…

- Un șemineu pe lemne de calitate premium reprezinta unul dintre printre puținele dispozitive alternative de incalzire care, pe langa confortul termic, iți poate reda locuinței și acel design special la care ai visat dintotdeauna. Soluțiile termice alternative precum șeminee, sobe sau diferite modele…

- Sute de turiști s-au adunat joi, dis de dimineața, pe plaja din Vama Veche pentru a vedea rasaritul soarelui, insa spectacolul le-a fost tulburat de un motociclist care le trecea prin fața, pe marginea apei, cu viteza. Imaginile au fost surprinse intr-o transmisiune live pe Facebook pe pagina Cartea…

- Moața de ZECE la Titularizarea 2022 in Alba: Maria, tanara din Abrud care preda elevilor tainele muzicii Moața de ZECE la Titularizarea 2022 in Alba: Maria, tanara din Abrud care preda elevilor tainele muzicii Examenul de titularizare din acest an nu a fost nelipsit de rezultate foarte bune, aduse de…

- Rachetele rusești au curmat viețile unor mici ”ingerași” in localitatea Vinița, din Ucraina. Liza, o fetița cu sindrom Down, in varsta de 4 ani, a fost inmormantata de familie. Durerea a fost maximp.”Raul nu poate invinge”, a spus preotul la inmormantare, cu ochii in lacrimi. Liza a devenita copilul-simbol…