Din anul 1991, data de 14 Noiembrie a fost declarata “Ziua Mondiala a Diabetului”, ca raspuns la ingrijorarile din ce in ce mai mari cu privire la creșterea amenințarii pentru sanatate pe care o reprezinta diabetul. In 2020, tema acestei zile este „Asistenții medicali fac diferența”. Insa atenția tuturor este indreptata și asupra modului de interacțiune intre diabet și virusul Sars-Cov2. Asistenții medicali au un rol cheie in lupta anti diabet „Creșterea epidemica a prevalenței și a incidenței diabetului zaharat in ultimele decade, dar și complexitatea ingrijirii pacienților cu diabet, care se…