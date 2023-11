Ziua Mondiala a Diabetului- 14 Noiembrie 2023: Constientizarea si accesul la informatii in diabetul zaharat

Ziua Mondiala a Diabetului, marcata in fiecare an la data de 14 noiembrie, a fost lansata in anul 1991 de Federatia Internationala de Diabet IDF cu scopul promovarii importantei unei actiuni coordonate si concentrate pentru abordarea diabetului ca problema globala de sanatate.Diabetul zaharat este o afectiune cronica ce apare atunci cand pancreasul nu mai poate produce insulina sau organismul nu poate utiliza eficient insulina, se arata in postarea de pe pagina de socializare a DSP Constanta. Ex ...