Ziua MITINGURILOR! Alertă foarte serioasă de la Ambasada Americii Conform alertei postate pe site-ul Ambasadei SUA la Bucuresti, “patru demonstratii si proteste separate sunt anuntate pentru ziua de sambata, 9 iunie 2018. Locul si intervalul orar in care vor avea loc acestea se suprapune intr-o oarecare masura si se asteapta un numar mare de participanti. Se asteapta ca traficul pietonal si cel al autovehiculelor in aceste zone sa fie afectat”. Articolul integral pe ROMANIATV.NET . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hildegard Puwak, fost ministru al Integrarii Europene in guvernul condus de Adrian Nastase, a decedat vineri, la varsta de 69 de ani, a anuntat Maria Manuela Catrina, presedintele Organizatiei de Femei din Bucuresti a PSD. “Drum lin intru lumina Hildegard Puwak”, a scris Maria Manuela Catrina pe Facebook.…

- ROBOR la trei luni a crescut la 2,77%, fata de 2,75%. Indicele ROBOR 3M atinge astfel maximul ultimilor trei ani si sapte luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 15 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat tot la 2,77%. ROBOR la sase luni a ramas la 2,89%, maximul ultimilor…

- "Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de decizia autoritaților de la Ramallah de a-și chema pentru consultari ambasadorul de la București. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca uzanțele diplomatice prevad posibilitatea chemarii unui ambasador pentru consultari. MAE menționeaza…

- Este pericol major de inundatii pe mai multe rauri din tara. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 grade izolat in Maramures in Transilvania și cel mult 27 de grade in Moldova si in Muntenia. Si in Bucuresti, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in cursul zilei, dar numai trecator vor…

- Un scurt ceremonial solemn a avut loc vineri, la ora 11,00, la Cimitirul Eroilor Sovietici, unde reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse la București au venit sa depuna coroane in memoria ostașilor din fosta Uniune Sovietica morți la datorie, in timpul luptelor purtate in județul Buzau, in cel de-al…

- Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,46%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, acesta a crescut la 2,57%. Luna trecuta, analistii CFA Romania au facut mai multe previziuni sumbre: o rata…

- Alerta cu bomba langa vila unui milionar din Bucuresti. Romania TV anunta ca politistii au intervenit in forta dupa ce s-a anuntat prezenta unui pachet suspect la 50 de metri de casa lui George...

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Daca in ultima perioada, primavara a dat semne sa s-a instalat, iata ca pare sa avem parte din nou de vreme la extreme. Mai exact, meteorologii anunta ca in cea mai mare parte a tarii, vineri si sambata, vremea va fi calda. De duminica, vremea se va raci accentuat,…