In prima zi a acestei saptamani ar urma sa se afle propunerile pentru șefia Parchetului General și a DNA-ului. Veștile sunt așteptate de la nivelul instituției conduse de catre Catalin Predoiu, respectiv de la Ministerul Justiției (MJ). Mai exact, Ministerul Justitiei urmeaza sa anunte, luni, propunerile pentru functia de procuror general al Parchetului Inaltei Curti […]