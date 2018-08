Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala impotriva traficului și consumului de droguri este marcata la Alba Iulia de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba, printr-o serie de activitați menite sa descurajeze in randul tinerilor consumul de droguri și traficul de substanțe interzise. In concordanța cu…

- In concordanța cu misiunea instituționala și, implicit, cu obiectivele specifice cuprinse in documentele strategice, in domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Naționala Antidrog, ca in fiecare an se alatura organismelor internaționale in marcarea „Zilei Internationale impotriva traficului si…

- Peste o suta de tați, alaturi de copiii lor au participat duminica, 17 iunie, la un eveniment sportiv dedicat Zilei Internaționale a Taților, care a fost organizat la Chișinau. Micii sportivi au avut ocazia sa-și puna uniformele in vestiarele echipei naționale de fotbal din Moldova și sa participe la…

- Elevi de pe ambele maluri ale Prutului au jucat Hora Prieteniei pe podul rutier Albița-Leușeni și s-au familiarizat cu munca polițiștilor de frontiera. Doua grupuri de elevi din cadrul școlilor Padureni – Romania și Carpineni – Republica Moldova au fost musafirii polițiștilor de frontiera de la Albița…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, in centrul orașului Cimpeni s-a desfașurat un concurs de ciclism adresat celor mici și imparțit pe doua probe – viteza și indemanare – acesta fiind organizat de Asociația Sportiva ,,Avram Iancu”, in parteneriat cu Colegiul Național ,,Avram Iancu”, Școala Gimnaziala…

- Primarul Lucian Morar alaturi de copiii din comunitatea Ulmeni . “Ziua Internaționala a Copilului” a fost marcata prin competiții sportive, concurs de biciclete, surprize , premii și inaugurarea parcului de distracții din centrul orașului! Peste 400 de copiii din Ulmeni au avut parte incepand de ieri,…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) se alatura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru marcarea Zilei Mondiale fara Tutun (31 mai), prin organizarea, la nivel national, de activitati de informare, sensibilizare si constientizare in mediul scolar sau in comunitate, activitati de petrecere a timpului…

- In data de 18 mai 2018, la nivel mondial se serbeaza „Ziua Internaționala a Muzeelor”. Cu ocazia Zilei Internationale a Muzeelor, 18 mai, accesul este gratuit la toate sediile Muzeului Municipiului Bucuresti. La Noaptea Muzeelor 2018, de sambata 19 mai, vor partuicia aproximativ 150 de muzee.