- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, spune ca Imnul National al Romaniei este parte importanta a identitatii noastre ca popor. "Astazi, se implinesc 170 de ani de la momentul in care, la Ramnicu-Valcea, se intona poemul 'Un rasunet' al lui Andrei Muresanu, devenit 'Desteapta-te,…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj cu ocazia zilei Imnului Național și indeamna la unitate naționala in Anul Centenarului.”Astazi, se implinesc 170 de ani de la momentul in care, la Ramnicu-Valcea, se intona poemul “Un rasunet” al lui Andrei Mureșanu,…

- "Fiecare simbol ce defineste Romania ca stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil, poarta in el istoria si zbuciumul acestui popor. In trecut, sub forma unui cantec foarte indragit de romani, actualul nostru imn a fost martorul unor momente esentiale ale evolutiei acestei natiuni…

- "Marcam astazi Ziua Imnului National al Romaniei, sarbatoare cu o incarcatura aparte in Anul Centenar al Marii Uniri. 'Desteapta-te, romane!' le-a insuflat curaj romanilor in multe momente ale istoriei moderne. I-a mobilizat si pe cei care la 1 decembrie 1918 s-au adunat pe Campia Libertatii de la…

- „Astazi, 29 iulie, celebram Imnul Național, unul dintre simbolurile fundamentale ale statalitații, independenței, suveranitații și unitații naționale, alaturi de Drapel, Stema de stat și Sigiliu. Zilele Revoluției de la 1848 au consfințit intonarea pentru prima data, pe linia melodica a compozitorului…

- "Deșteapta-te, romane" a fost un cantec drag romanilor inca din 1848. A fost cantat in momente grele ale istoriei (Revoluția de la 1848, Razboiul de Independența, cele doua razboaie mondiale, revolta de la Brașov din 1987, Revoluția din 1989), iar din 1990 este Imnul Național al Romaniei. Anul acesta…

- ZIUA IMNULUI NATIONAL…Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” din Barlad, a marcat vineri, 27 iulie, Ziua Imnului National, intr-un mod inedit. Inafara de a canta imnul Romaniei, „Desteapta-te Romane”, precum si cate o strofa din toate cele cinci imnuri nationale avute de Romania…

- „Pe 22 iunie PSD a trecut de linia rosie. El a-ncetat sa mai fie un partid normal care duce o politica normala, devenind un posibil grup de asalt in slujba unui potential dictator. E extrem de ingrijorator limbajul folosit de Liviu Dragnea si de cei din jurul sau, pentru ca sugereaza o politica de forta…