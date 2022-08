Stiri pe aceeasi tema

- 26 iunie a fost proclamata Ziua Drapelului Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998, marcand ziua de 26 (14) iunie 1848, cand Guvernul revoluționar a decretat ca Tricolorul – roșu, galben și albastru – sa reprezinte steagul național al tuturor romanilor. Cu ocazia Zilei Drapelului Național al Romaniei,…

- Aceasta zi are scopul de a aduce in prim-plan tragedia copiilor rapiti, de a-i informa pe parinti in legatura cu masurile pe care le pot lua pentru a-si proteja copiii si pentru a ne aduce aminte de copiii care nu au fost gasiti niciodata. Istoricul acestei zile internationale incepe cu […] Articolul…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița (AJOFM), in parteneriat cu Consiliul Județean Dambovița (CJD), a organizat pe 20 mai 2022, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul a fost gazduit de Clubul Studenților din municipiul Targoviște și a urmarit creșterea…

- Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 3, a fost invinsa, marti, in primul tur al turneului de categorie WTA 250 de la Strasbourg, de rusoaica Ekaterina Makarova, locul 348 WTA, cu scorul de 1-6, 6-3, 6-2. Partida a durat o ora si 34 de minute si, […] Articolul SORANA CIRSTEA, EȘEC NEAȘTEPTAT…

- Jandarmii in cooperare cu polițiști și reprezentanți ai Serviciului Județean Anticorupție Dambovița au organizat o acțiune de informare preventiva in randul cetațenilor și elevilor din comuna Potlogi. Debutul activiații a avut loc in zona centrala a comunei și a constat in discuții interactive cu cetațenii…

- Fiecare dintre noi (iși) cauta zonele care pot fi vazute cat mai aproape de starile și intensitațile luminii, fiecare dintre noi vrea sa traverseze aceste vecinatați in care vizibilitatea devine și este stare de fapt, fiecare dintre noi intrezarește, presimte și face tot ce poate pentru a atinge cat…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, in colaborare cu specialiști din cadrul Oficiului Fitosanitar Dambovița, au efectuat un control la o societate comerciala din localitatea Baleni.In urma activitaților desfașurate, s-a constatat ca ar fi fost oferite spre comercializare…

- Prefectura Dambovița și-a deschis porțile de Ziua Naționala a Tineretului, cu aceasta ocazie, prefectul Claudia Gilia le-a vorbit tinerilor despre istoricul, rolul și importanța instituției și i-a incurajat sa urmeze o cariera in administrația publica.”Am participat zilele trecute la festivitațile…