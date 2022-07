Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de vegetatie Oarta de Jos, in locul numit Petereasa-Valceluse, arde pasunea! Primarul din Oarța de Jos a facut anunțul, solicitand ajutor imediat pentru lichidarea focului: „Sariti, oameni buni”!!! Nu este primul incendiul in aceasta perioada secetoasa. Chiar marți, un incendiu a mistuit…

- Administrația locala a orașului Ungheni a dat curs, in urma cu cateva zile, unei invitații speciale, devenind astfel parte a unui ceremonial prin care Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" a aniversat 40 de ani de la inființare. Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, a subliniat buna colaborare…

- Primarul din Sangeorgiu de Mureș a informat, pe pagina sa de Facebook, ca un urs a ucis trei porci,intr-o gospodarie din satul Cotuș, comuna Sangeorgiu de Mureș. "Trist, dar dupa o lunga perioada de timp, noaptea trecuta a aparut un URS in satul Cotuș, și intr-o gospodarie a omorat doua animale domestice…

- Primarul comunei Pogaceaua, Cristian Ștefan, a anunțat luni, 20 iunie, finalizarea unei investiții importanta pentru comunitate. "Comuna noastra este o localitate aflata in plin proces de expansiune, iar acest lucru nu poate fi contestat de nimeni. Faptul ca tot mai multe persoane și-au dorit un parc…

- Doi romani au murit și alți trei sunt in stare grava, dupa ce autobuzul in care se aflau s-a rasturnat in sudul Spaniei. In vehicul se aflau in total 15 muncitori sezonieri de origine romana. Primarul localitații in apropierea careia a avut loc accidentul a declarat ca autobuzul prelua angajați romani…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a participat duminica, 15 mai, la cea de-a cincea ediție a campaniei de colectare a deșeurilor de pe malurile raului Mureș, organizata de Radio Targu Mureș. "Pas cu pas, ne indreptam spre un oraș mai verde! Anul acesta colectarea selectiva a inceput sa…

- Primarul comunei Bagaciu, Ioan Aldea, a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi in care a prezentat detalii despre bugetul unitații administrativ-teritoriale pentru anul 2022, principalele investiții preconizate in anul 2022, dar și noile proiecte in curs de demarare. Totodata, Ioan Aldea a informat…

- Primarul comunei Raciu, Ciprian Belean, a participat duminica, 8 mai, la o acțiune de ecologizare organizata in satul aparținator Ulieș. "La ce am gasit in teren, va asigur ca vor urma amenzi usturatoare, pentru cei care arunca deșeurile pe camp sau in paduri! Avem firma de salubrizare, dar pentru unii…