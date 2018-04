Stiri pe aceeasi tema

- Brigada de Politie Rutiera anunta ca vor fi restrictii de trafic in Bucuresti, sambata, pentru desfasurarea unui eveniment sportiv. Sambata si luni vor avea loc ceremonii militare cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, circulatia rutiera fiind rectrictionata pe anumite tronsoane. Restrictii de trafic in…

- Brigada de Politie Rutiera anunta ca vor fi restrictii de trafic in Bucuresti, sambata, pentru desfasurarea unui eveniment sportiv. Sambata si luni vor avea loc ceremonii militare cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, circulatia rutiera fiind rectrictionata pe anumite tronsoane.

- Ziua Fortelor Terestre va fi marcata sambata, in Parcul Carol din Capitala, printr-o expozitie de tehnica, exercitii demonstrative si activitati cultural-recreative, iar duminica manifestarile organizate cu aceasta ocazie vor continua la Mall AFI Cotroceni. Sambata, in Parcul Carol I, intre orele 11,00…

- Febra online-ului creaza noi orizonturi la care chiar și lumea manelelor este nevoita sa se adapteze. Sorinel Copilul de aur s-a upgradat: petrecerea de rupere a turtei fetiței lui, eveniment ce s-a desfașurat cu ușile inchise la un restaurant din București , a fost ulterior postat pe Youtube. Cele…

- Un accident grav a avut loc duminica dimineata in Bucuresti, dupa ce un cetatean turc a pierdut controlul asupra volanului si a lovit 8 masini parcate. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit politistilor rutieri, tamponarea a avut loc pe strada Doamna Ghica, sensul Colentina catre Heliade…

- Sambata seara, in București a avut loc un eveniment neobișnuit. Dupa mai multe șicanari intre doua mașini, in trafic, unul din șoferi ar fi scos un pistol pentru a-i amenința pe cei din autovehiculul vecin. Autoritațile ajunse la fața locului au avut o surpriza imensa, in momentul in care au percheziționat…

- Ortodocsii sarbatoresc sambata ajunul Floriilor printr-o o procesiune religioasa pe strazile Capitalei, la care vor participa credinciosi, preoti, monahi din Bucuresti si din judetul Ilfov, precum si Patriarhul Daniel. Traficul va fi restrictionat partial pe traseul Manastirea Radu Voda – Catedrala…

- Biserica Catolica sarbatoreste duminica Floriile printr-o procesiune pe strazile Capitalei la care vor participa credinciosi, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din Bucuresti si imprejurimi, precum si credinciosii din comunitatea catolica de limba araba.