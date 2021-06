Stiri pe aceeasi tema

- Un ansamblu de ceremonii militare si religioase dedicate Zilei Eroilor, vor fi organizate de Ministerul Apararii Nationale in marile garnizoane din tara, precum si la mausoleele eroilor si la cimitirele si parcelele de onoare.Ceremoniile se vor organiza, printre alte locuri, si la: Monumentul Centenarului…

- O serie de ceremonii militare si religioase dedicate Zilei Eroilor, in cadrul carora vor fi rostite simbolic nume ale eroilor poporului roman cazuti la datorie in razboaiele purtate de Armata Romaniei, ori in misiuni executate in teatrele de operatii, vor fi organizate, joi, de Ministerul Apararii Nationale…

- O serie de ceremonii militare si religioase dedicate Zilei Eroilor, in cadrul carora vor fi rostite simbolic nume ale eroilor poporului roman cazuti la datorie in razboaiele purtate de Armata Romaniei, ori in misiuni executate in teatrele de operatii, vor fi organizate, joi, de Ministerul Apararii…

- Asociatia Alaturi de Eroi, in parteneriat cu Ministerul Apararii Nationale, va organiza, joia viitoare, in contextul evenimentelor dedicate Zilei Eroilor, proiectii pe fatada Palatului Parlamentului. Potrivit unui memorandum aprobat joi de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, in data de…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat miercuri un memorandum intern privind reabilitarea terasei corpurilor de cladire A3 - F - G de la Palatul Parlamentului. "Ca urmare a incheierii contractului de lucrari privind 'Refacerea hidroizolatiei la terasa corpurilor A3-F-G, COTA - 9,00…

- Dupa un an de pauza, cauzata de pandemia Covid-19, Federatia Romana de Baschet, in parteneriat cu Biroul de Turism pentru Tineret (BTT), organizeaza, in aceasta vara, traditionalele intreceri de la mal de mare dedicate celor mai mici baschetbalisti. Ca si in editia din 2019, intrecerile se vor disputa…

- Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, marți, externalizarea restaurantului de la nivelul S2 al Palatului Parlamentului. Astfel, potrivit memorandumului aprobat de Biroul permanent, externalizarea...

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, marti, externalizarea restaurantului de la nivelul S2 al Palatului Parlamentului. "In decursul ultimului an, din cauza situatiei epidemiologice provocate de virusul SARS-CoV-2, Centrul International de Conferinte a traversat o perioada dificila…