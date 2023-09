„Ziua elevului” în orășelul copiilor amenajat la Ghimeș-Făget Circa 450 de copiii și elevii din comuna Ghimeș-Faget, dar și invitații lor din comuna Lunca de Sus (Harghita), s-au bucurat, la sfarșitul saptamanii trecute, de o zi intreaga petrecuta intr-un veritabil orașel al copiilor amenajat cu sprijinul unui partener din Timișoara. Manifestarile au fost organizate de Școala Gimnaziala „Dani Gergely” din comuna și au […] Articolul „Ziua elevului” in orașelul copiilor amenajat la Ghimeș-Faget apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Colegiul „Mihai Eminescu” a fost inaugurat „Colțul istoric al soldațeilor Regimentul 27 Infanterie Bacau”. Colegiul are, de cațiva ani, o buna colaborare cu Asociația Tradiții Militare Romanești ,,Regimentul 3 Artilerie 1877” din Bacau, parteneriatul fiind materializat in organizarea de numeroase…

- Am avut satisfactia de a fi partasi la editia 2023 a Proiectului educational initiat de Scoala Gimnaziala „Alexandru Piru” Margineni, jud. Bacau (director, Bogdana Burlaciuc), care are subtitlul: „Alexandru Piru (22 aug. 1917, Margineni, jud. Bacau – 6 nov. 1993, Bucuresti) – Vasile Alecsandri (14 iun.…

- Manifestarile „Zilele comunei Magura”, programate in perioada 13-15 august, au fost deschise duminica, 13 august cu lansarea primei monografii tiparite a comunei, lucrare realizata de Nicolae Marcu și de Razvan Ionuț Ciorcicila și tiparita la Tipografia „Autograf”, din Piatra Neamț. Evenimentul a avut…

- In fața valului canicular, CFR SA a luat decizia de a reduce viteza trenurilor cu 20-30 km/h in zilele de marți și miercuri. Temperaturile extreme, care se vor inregistra pe raza mai multor județe și vor atinge intre 39 și 42 de grade Celsius, au determinat compania sa ia masuri pentru a asigura circulația…

- Astazi, in jurul orei 11.40, in localitatea Borlești din județul Neamț, s-a produs un accident rutier in care a fost implicata o femeie in varsta de 42 de ani, din județul Bacau, care conducea un autoturism. Potrivit primelor informații, femeia ar fi efectuat un viraj la stanga fara sa acorde prioritate…

- Astazi, in jurul orei 11.40, in localitatea Borlești din județul Neamț, s-a produs un accident rutier in care a fost implicata o femeie in varsta de 42 de ani, din județul Bacau, care conducea un autoturism. Potrivit primelor informații, femeia ar fi efectuat un viraj la stanga fara sa acorde prioritate…

- Concursul national de Titularizare 2023 consta doar in susținerea probe scrise, care s-a desfașurat astazi, 12 iulie, incepand cu ora 9.00. La nivelul județului Bacau, pentru acest concurs s-au organizat doua centre, la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și Școala Gimnaziala „Mihai Dragan”,…

- Circa 190 de pensionari din agricultura județului Bacau și din serviciile conexe acesteia s-au revazut și in aceasta vara la tradiționala reuniune pe care o au de 15 ani. La evenimentul al carui organizator principal a fost din nou inginerul agronom Cezar Duța, inca viguros la cei 86 de ani ai sai,…