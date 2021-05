Presedintele Klaus Iohannis si omologul polonez, Andrzej Duda, vor fi prezenti, marti, in comuna Smardan, judetul Galati, la exercitiul militar multinational "Justice Sword 21". Cei doi sefi de stat vor participa la Ziua distinsilor vizitatori cu ocazia exercitiului militar "Justice Sword 21", care se desfasoara la Poligonul Smardan si la care Polonia a venit cu fortele si mijloacele tehnice desfasurate in tara noastra in cadrul Prezentei Adaptate de pe Flancul Estic aliat, din structurile Brigazii multinationale NATO de la Craiova. Exercitiul are ca obiectiv verificarea capacitatii structurilor…