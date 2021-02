Stiri pe aceeasi tema

- Smiley lanseaza prima sa piesa din 2021, alaturi de Killa Fonic, „Lasa inima sa zbiere!”, o piesa despre intimitate, eliberare și tacerea din relații, care se va regași pe noul sau album, al cincilea din cariera sa artistica, ce se anunța a fi surprinzator ca stil, colaborari și imagine. „Urmeaza cateva…

- Duminica a fost ultima zi de consultare publica privind noile planuri-cadru pentru liceu. Deși mulți dintre actorii implicați promit „modernizare” și „inovare”, discuțiile se poarta in aceiași termeni de aproape 20 de ani și in același stil: pe fuga, tarziu, pe ultima suta de metri, cu diferite grupuri…

- Guvernul intentioneaza sa elaboreze o lege care sa reglementeze stabilirea salariului minim brut printr-o formula de calcul bazata pe productivitatea muncii, indicele inflatiei si cresterea economica, potrivit Programului de guvernare depus miercuri la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu, informeazp…

- Astazi, 21 decembrie, a avut loc o ședința a Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), in care s-a analizat stadiul pregatirilor pentru recepția și distribuția, in Romania, a primei tranșe de vaccinuri. Unul dintre aspectele importante…

- O vedeta din Romania a incalcat legea de 2 ori intr-o ora. Motivul pentru care a facut-o este acela ca se grabea sa ajunga la sala. Despre cine este vorba, citiți in articolul de mai jos. Cine a incalcat legea de doua ori in doar o ora. Ce vedeta s-a grabit sa ajunga la sala […] The post Vedeta din…

- Mentalitați de stapan in campanie electorala. Nu ar fi prima data cand scriu despre superioritatea etnica afișata a unor politicieni in raport cu romii, dar niciodata nu am crezut ca nivelul de exprimare, vrajeala politicianului pot sa fie reduse la un rasism atat de sincer. Candidata USR Plus Mandița…

- Liderul PNL Ludovic Orban a i-a indemnat pe romani sa mearga duminica la vot. Premierul a afirmat ca „6 decembrie reprezinta un moment de cotitura, avem sansa ca Romania sa se indrepte in directia corecta” si garanteaza ca votarea se va face in cele mai sigure conditii

- Realizatorul de la Romania TV a anunțat ca a fost testat pozitiv și ca s-a izolat acasa, scrie Pagina de Media. Ciutacu crede ca a luat virusul de la un bun prieten, care e doctor.„Orice moment vine la un moment dat; nu neaparat cel oportun, dar asta e. Așa ca fac aici cuvenitul anunț: deci, da, tocmai…