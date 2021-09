Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in urma cu puțin timp s-a inregistrat un nou cutremur in țara noastra. Seismul s-a produs in zona Vrancea.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs luni seara, la ora 18.02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este al 11-lea seism produs in ultimele doua zile la noi in țara.

- Cutremur cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 6km, in Moldova, Vaslui In ziua de 01 August 2021, la ora 14:32:42 ora locala a Romaniei , s a produs in Moldova, Vaslui un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 6km, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea ml 4,3 s-a produs ieri dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3 si, respectiv, 3,3 pe scara Richter s-au produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, primul fiind localizat in judetul Buzau, iar cel de-al doilea in Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, in contextul in care in Romania productia la carne de porc este deficitara, susține presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), Ilie Van. „China…

