- Jupiter iese din retrograd si isi continua miscarea directa in Scorpion si ne asteptam la energii bune de sustinere si noroc pentru succesul nostru. Venus intra in Fecioara, dupa ce in ultimele saptamani a fost in stralucitorul Leu. Venus, planeta iubirii si frumusetii, ne va da in Leu o abordare…

- Razvan Ciobanu a decis sa faca lumina in ceea ce privește desparțirea de iubitul sau. Designerul Razvan Ciobanu s-a desparțit de partenerul lui de viața, Marius . Despre cei doi s-a spus ca s-au desparțit cu scandal . Dupa ce s-au spus tot felul de lucruri despre el și iubitul sau, Razvan Ciobanu a…

- Lidia Buble a dat publicitații o fotografie in care apare intr-un moment de tandrețe alaturi de iubitul ei, Razvan Simion. Cantareața Lidia Buble și prezentatorul de televiziune Razvan Simion sunt mai indragostiți ca niciodata . Cei doi au revenit de curand din vacanța pe care au petrecut-o in Maldive,…

- Alina Sorescu a oferit detalii despre viața sa. Vedeta s-a confesat la o emisiune de televiziune. Cantareața Alina Sorescu a fost invitata in platoul emisiunii La Maruța, de la Pro TV. Artista și-a deschis sufletul și a facut marturisiri despre viața sa din ultimii ani. “Am doua fete de care sunt mandra.…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a fost foarte indragostita de un tanar, cu ani in urma. Vedeta a ajuns chiar sa cante la nunta acestuia. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a oferit detalii nebanuite din viața ei amoroasa. La emisiunea Teo Show, moderata de Teo Trandafir la…

- Berbec In prima parte a zilei de 7 iulie, consum de energie, mobilitate, disponibilitate pentru asumarea unor activitați care cer efort fizic. Intre 7 iulie, dupa ora 15:51′, și seara zilei de 9 iulie, dorința de a ține sub control regimul curent al banilor s-au de a lamuri o chestiune ce…

- In timp ce Uranus este despre schimbare, crestere si trezire, Taurul este numai despre stabilitate, securitate si consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca totul sa ramana la fel. Fiind in aceeasi zi cu Luna noua in Taur, este evident ca traim startul unui nou ciclu,…