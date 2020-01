Ziua culturii la Nasaud.

Stiri pe aceeasi tema

- Cand ai și promovezi idei faine, totul iese... „CA LA CARTE”: Miercuri, 15 ianuarie 2020, Biblioteca Județeana ASTRA Sibiu a derulat o serie de evenimente dedicate poetului Mihai Eminescu dar și altor personalitați ale culturii romane. Colectivul de bibliotecari a propus iubitorilor de carte, muzica…

- N.D. Depunerea de flori la statuia lui Mihai Eminescu amplasata in centrul orasului, in acorduri de fanfara, le-a reamintit, ieri, ploiestenilor despre cel supranumit “Luceafarul poeziei romanesti”. Mai exact spus, le-a reamintit despre faptul ca pe data de 15 ianuarie s-a nascut poetul national Mihai…

- Ziua Culturii Nationale este sarbatorita miercuri, cand se implinesc 170 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca autoritatile locale din intreaga tara vor organiza simultan evenimente miercuri, la ora 18,00. ″In acest an, am initiat…

- Instituțiile de cultura subordonate Consiliului Județean Cluj vor marca ziua de 15 ianuarie, prilej cu care este celebrata Ziua Culturii Naționale, precum și ziua marelui poet național Mihai Eminescu, printr-o serie de evenimente special dedicate acestei zile. Cele trei muzee clujene care funcționeaza…

- Romfilatelia introduce in circulatie miercuri emisiunea de marci postale "Cupluri celebre. Poezia dragostei", pentru a marca Ziua Culturii Nationale. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pe timbrele cu valoarea de 5 lei si respectiv 11,50 lei sunt reproduse in prim plan portretele…

- La eveniment participa 19 alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina, in total, peste 500 de participanti. De la ora 10.00 a inceput Parada Festivalului pe traseul: Palatul Culturii, blv. Stefan cel Mare…