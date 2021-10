Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe care se afla sub conducerea domnului Director Carcodia George, vine in sprijinul persoanelor cu handicap locomotor din județul Covasna prin inființarea unei secții paralimpice special destinata sporturilor adaptate. Obiectivul inființarii secției paralimpice…

- Vineri, 15 octombrie, se deschide noua cafenea JUBA Caffee in cadrul centrului comercial Sepsi Value Centre Din 15 octombrie, JUBA Caffee vine cu experiența cafelei de specialitate la Sepsi Value Centre. Noua cafenea este situata la intrarea principala a centrului comercial, iar cei ce ii trec pragul…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 13,35%, in primele opt luni din acest an, la 19.306, fata de 17.032, in perioada ianuarie – august 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 3.589…

- Aceasta lucrare reprezinta o compilație de idei, ganduri, comentarii, observații și studii ale celor care au exprimat in lucrarile lor prestigioase trenduri, direcții, ori concluzii, despre evoluția societații contemporane, in totalitatea elementelor și funcționalitaților lor. Subsemnatul, observand…

- La 23 septembrie 1386 isi incepea domnia Mircea cel Batran, fiu al lui Radu I, domn al Tarii Romanesti (1377-1385), ca succesor al lui Dan I (1385-1386), fratele sau ucis in lupta cu Ivan Sisman, tarul bulgar de Tarnovo. Mircea ce Batran a venit pe tronul Tarii Romanesti intr-un moment in care amenintarea…

- In data de 8 septembrie a.c., in Garnizoana Sfantu Gheorghe se vor desfașura activitați organizate cu ocazia sarbatoririi „Zilei eliberarii orașului Sfantu Gheorghe” de sub ocupația fascisto-hortysta. Incepand cu ora 10.00, Instituția Prefectului – Județul Covasna și Garnizoana militara Sfantu Gheorghe…

- La 4/17 august 1916 a fost semnat la Bucuresti, in contextul Primului Razboi Mondial, Tratatul de alianta intre Romania si Antanta (Rusia, Franta, Marea Britanie si Italia). In ultimele decenii ale secolului al XIX-lea politica externa a Romaniei a fost dominata de relatiile cu Austro-Ungaria si cu…