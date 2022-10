Stiri pe aceeasi tema

- IȘI JOACA ȘANSA… Rapid Brodoc va disputa maine, de la ora 15:00, la Piatra-Neamț, partida cu Ceahlaul, din cadrul ultimei etape a turului. Inaintea acestei dispute, Rapid Brodoc și Ceahlaul sunt vecine de clasament, dar desparțite de patru puncte. Cu 7 puncte in dreptul lor, rapidiștii abordeaza meciul…

- UPDATE: MARTOR… Accidentul rutier in care un elev al Liceului Mihail Kogalniceanu a fost implicat s-a petrecut chiar in fața directorului Catalin Ignat. Acesta a povestit cum s-a petrecut totul. “Eram chiar in fața liceului, in pauza, impreuna cu alți profesori, in momentul in care a avut loc accidentul.…

- Alpinista iraniana Elnaz Rekabi a disparut dupa ce și-a dat jos hijabul, in timp ce participa la o competiție sportiva din Seul. Campioana la alpinism nu a mai fost vazuta sau auzita de duminica, 16 octombrie, potrivit The Guardian. Atleta a facut gestul indrazneț de a incalca regulamentele obligatorii…

- Un accident mai putin obisnuit s-a petrecut pe un drum din Neamt, in comuna Tarcau. O vaca naravasa a „tamponat“ doua autoturisme, rezultand pagube materiale, iar o femeie a fost internata in spital, stapanul bovinei fiind cercetat penal. Nedoritul incident a avut loc in noaptea de 19 spre 20 septembrie…

- MECI DE COȘMAR… Rapid Brodoc s-a intors fara puncte de la Radauți, dupa un meci in care fotbaliștii lui Adrian Kerezsy și-au batut joc de ocazii. Au ratat cinci ocazii uriașe și l-au facut mare pe portarul advers, Udeanu. S-a terminat 2-0 pentru Bucovina, iar Brodocul coboara pe ultimul loc in Seria…

- FLASH MOB… Weekend-ul acesta a fost, clar, cel al mireselor furate. Ieri, ziarul nostru v-a prezentat cazul unei proaspete soții furate care a incins o hora chiar in Piața Civica, la statuia lui Ștefan cel Mare. Astazi, va prezentam varianta unei mirese furate de motocicliști. Ca la un flash mob, nuntașii…

- Lovitura incasata de lantul de supermarketuri LIDL. LIDL Tatarași a fost inchis de inspectorii ANPC care au descoperit numeroase nereguli. Conform informatilor existente, sambata a fost inchis pe o perioada nedeterminata pentru mai multe deficiențe la fructe și legume. Conform sursei citate, inspectorii…

- UPDATE: In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au reușit sa dea de urma suspecților. Au fost reținute trei persoane. Acestea urmeaza sa fie audiate de catre catre procurorii criminaliști. Daca se va dovedi ca sunt implicați in comiterea crimei, vor ajunge și in fața unui judecator de drepturi și…