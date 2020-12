Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internaționala Anticorupție, Ambasada SUA la București a nominalizat, in premiera, trei romani pentru eforturile constante depuse in scopul combaterii acestui fenomen, in țara noastra.

- Ambasada SUA la Bucuresti aduce un omagiu jurnalistilor Emilia Sercan si Mihai Munteanu si procurorului DNA Adrian-George Matei, de Ziua Internationala Anticoruptie, care este marcata miercuri. "In cei 15 ani de la intrarea in vigoare a Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei (UNCAC), pe 9 decembrie,…

- Arhiepiscopul romano-catolic de Bucuresti, Aurel Perca, a transmis marti, de Ziua Nationala, un gand de recunostinta medicilor si personalului sanitar care lupta impotriva pandemiei de coronavirus.

- Consiliul Europei critica modul in care Grecia a ales sa lupte impotriva corupției și susține ca aceasta țara trebuie sa ia masuri mai stricte pentru a combate acest fenomen. Intr-un raport al Consiliului Europei scrie ca Atena nu a pus in aplicare recomandarile CoE in acest sens. ”Grupul statelor impotriva…

- Grecia trebuie sa ia masuri mai stricte pentru a lupta impotriva coruptiei, a estimat vineri Consiliul Europei, constatand ca Atena nu a pus in aplicare precedentele sale recomandari, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) ii cere Greciei sa-si intareasca legislatia…

- București, 25 noiembrie 2020: Asociația Necuvinte in parteneriat cu Poliția Romana și Ambasada Statului Israel in Romania lanseaza campania „Lupta impotriva violenței domestice nu este o misiune a femeilor”.

- Dr. Radu Tincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din București, este de parere ca raspandirea pacienților COVID in toate secțiile de reanimare nu este o soluție, in acest fel contaminandu-se aproape toti medicii și pacienții, potrivit psnews.ro.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca este prematur sa se pronunte cu privire la performanta procurorilor-sefi pe care i-a numit in functii la inceputul anului, insa se asteapta ca lupta impotriva coruptiei sa prinda viteza."Bilantul se face cam dupa un an dupa ce se numesc noile conduceri.…