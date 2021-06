Stiri pe aceeasi tema

- Captura-record a polițiștilor bucureșteni, 23 de tone de gaze fluorurate cu efect de sera, o substanța toxica periculoasa, au fost confiscate marți de agenții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, a anunțat Poliția Capitalei intr-un comunicat. In urma perchezițiilor facute intr-un…

- Atat de mare este disperarea la varful Direcției Generale de Informații a Armatei, incat oamenii generalului Marian Hapau, fie ei și specializați in ”dezinformare” au ajuns sa faca auto-denunțuri extrem de riscante. Chiar daca acestea imbraca momentan doar forma scurgerilor controlate de informații…

- Bucuria de a darui și de a face fapte bune este prezenta in sufletul fiecarui om in prag de sarbatori. In Saptamana Mare, 69 de funcționari din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș au pus mana de la mana pentru a face o surpriza…

- Ministrul Nicolae Ciuca a explicat faptul ca ancheta privind delapidarea celor aproape 180 de mii de euro din banii de razboi a pornit de la o sesizare facuta chiar de șeful serviciului secret al Armatei."Procedura pentru demararea anchetei penale a fost declanșata la sesizarea MApN și este in curs…

- Aproximativ 30 de copii din centrele de plasament vor fi luati acasa de rude si de angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj. Chiar si directorul unitatii, Constantin Preoteasa, va lua acasa doi copii de P...

- Arestarea generalului Iulian ”Cristi” Gherghe aproape ca nici nu mai conteaza in finalizarea ”puzzle”-ului contrainformativ al halucinantelor vulnerabilitați la adresa securitații naționale din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei. Poate doar așa, ca punct de referința pentru nivelul la…

- Cincizeci de persoane care participau la un eveniment privat organizat sambata seara intr-un restaurant din Capitala au fost sanctionate de politisti cu amenzi in valoare totala de 25.000 de lei. Totodata, societatea comerciala unde s-a organizat evenimentul privat a primit o amenda de 20.000 de lei,…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat ca are „toleranta zero” fata de angajatii MApN care nu respecta legea, cu referire la cazul fostului director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe.