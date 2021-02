Zimbrii au ieșit la plimbare în pădurea Slivuț Zimbrii din Rezervația Hațeg au fost surprinși in timp ce erau la o plimbare prin padurea Slivuț. Filmarea a fost realizata angajații de la Ocolul Silvic Retezat din cadrul Direcției Silvice Hunedoara, care administreaza Rezervația de Zimbri Hațeg. Rezervația de Zimbri Hațeg a fost inființata de silvicultorii romani in 1958, cand a fost adusa in Romania prima pereche de zimbri din Polonia, fiind astfel reintrodusa specia la doua secole dupa dispariția sa de pe teritoriul țarii. In 1963 a mai fost adusa o pereche de zimbri tot din Polonia, iar in 1966 s-a ajuns, prin inmulțire, la 8 exemplare.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

