Stiri pe aceeasi tema

- Crina – Mihaela Aionesei din Targu Secuiesc a fost desemnata cel mai bun arbitru de traseu al Federației Romane de Karting, fiind recompensata cu un frumos și onorant Premiu de excelența in cadrul Galei Campionilor 2021 care a avut loc, recent, la București. Despre aceasta reușita, poeta Mihaela Aionesei,…

- Noul an vine cu provocari neașteptate, insa, unele au ramas nefinalizate din lunile precedente. Pana cand 2022 va incepe sa aiba cateva mai multe lansari considerabile, care sunt deja așteptate de fanii din toata lumea, publicul iubitor de jocuri se va bucura de unele titluri aparute pana acum. Este…

- Este posibil sa ți se fi intamplat vreodata ca mașina sa nu vrea sa porneasca, moment in care variantele la care te-ai gandit au fost multiple. De cele mai multe ori dai vina pe baterie in cazul in care mașina nu pornește, și chiar este posibil ca aceasta sa fie cauza, insa nu este […] Articolul Ce…

- Carțile din Casa de Cultura a Sindicatelor din Sfantu Gheorghe, sau mai bine zis cele care mai rezista aruncate la gramada, pe jos, in fosta biblioteca a instituției, vor fi salvate de la distrugerea totala prin inventarierea acestora și depozitarea intr-una din incaperile cladirii care dispune de…

- In urma cu un secol, la 8 decembrie 1921, spectacolul „Lohengrin” de Richard Wagner, montat de regizorul Adalbert Markowski, dirijor fiind George Enescu, inaugura Opera Romana din Bucuresti (azi Opera Nationala din Bucuresti). La 1 aprilie 1921, avusese loc institutionalizarea acesteia, printr-un decret…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat ca intentioneaza sa organizeze o piata volanta de Craciun in centrul municipiului, comerciantii putandu-se inscrie pana pe data de 6 decembrie. Evenimentul, coordonat de Casa de Cultura „Konya Adam”, este programat in perioada 17 – 23 decembrie. „La…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, propune revocarea hotararii de infiintare a unui parc zoologic in zona Sugas Bai, in urma opozitiei exprimate de un grup de activisti de mediu, si realizarea unui studiu de impact. In proiectul de hotarare postat pe pagina de internet a Primariei,…

- Conferința ONU privind schimbarile climatice (COP 26) s-a terminat fara rezultate excepționale. Totuși s-a incheiat un acord privitor la reducerea utilizarii combustibililor fosili, care prin arderea lor constituie unul din factorii incalzirii globale. Mai multe detalii despre acest subiect gasim…