- Astazi este Ziua Timișoarei. Semnificație și istoric. Moment festiv in Piața Unirii. Programul complet al evenimentelor. Timișoara are o istorie indelungata care incepe cu antice așezari umane pe actuala vatra a orașului și mai apoi cu apariția primei cetați fortificate, in jurul secolului XII.

- Antonio Passarelli are 63 de ani și este cel mai vechi chef din Romania, cu o experența de zeci de ani in bucatarie. Italianul s-a stabilit din 1990 in Romania, unde și-a deschis cateva restaurante in Banat, la Sannicolaul Mare si la Timisoara și a gatit de-alugul timpului, pentru nume mari din țara…

- ”As vrea sa fie cat se poate de clar, in acest moment, tinand cont de premisele create, nu exista scuze pentru absolut nimeni”. Trebuie sa isi indeplineasca obiectivele asumate prin contract si trebuie sa duca lucrarile la bun sfarsit. Nu exista toleranta pentru absolut niciun fel de intarziere”, a…

- Comuna Sasciori asaltata de daci, in acest weekend: Cel mai mare festival dacic din Romania. PROGRAMUL EVENIMENTELOR Comuna Sasciori, localitate pe raza careia se afla cetatea dacica de la Capalna, se intoarce in timp, cu peste 2.000 de ani in urma, in vremurile cand dacii stapaneau liberi aceste taramuri,…

- Pentru prima data in Timișoara, comunitatea LGBTQIA+ și aliații iși cer drepturile și se bucura de energia comunitații printr-un marș, dupa cum reiese dintr-un anunț postat pe Facebook pe pagina organizatorilor. Programul este astfel: 15:30 – 16:00 – adunarea participanților 16:00 – 16:30 – discursuri…

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley a povestit cum a fost jefuit in zona centrala a Timisoarei, afirmand ca statea pe banca, iar cineva s-a apropiat si i-a luat rucsacul in care se aflau echipamente de filmare si a fugit. Ottley a precizat ca s-a luat dupa hot, dar acesta era mai bine antrenat. El a…

- Festivalul ANTANTE, organizat de Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzau și Asociația Pe Bune, se desfașoara in acest weekend, la Buzau. „Știați ca Buzaul este printre puținele orașe din Romania care au un festival cultural-educațional pentru copii…

- Ziua Copilului, sarbatorita in Romania in 1 iunie, ne permite, pentru o clipa, sa celebram copilaria, inocența, surprizele, distracția și generozitatea. In Timișoara, pe cei mici ii așteapta zeci de activitați și surprize. Va prezentam programul evenimentelor.