- Zilele Municipiului Sebeș #DragDeSebeș incep joi in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica”, unde va avea loc momentul festiv al deschiderii oficiale, intr-o atmosfera tradiționala, atunci cand vor fi primite delegațiilor din țara și din strainatate. Adevarata distracție incepe abia de vineri cand Feli,…

- Feli, Ami, Smiley, The Motans, Direcția 5 dar și alți artiști vor fi prezenți la Sebeș in perioada 16-19 august, la „Zilele Municipiului Sebes”. Editia anului 2018 va avea loc, la fel ca și in anul precedent, in Parcul Arini. Joi, 16 august, incepand cu ora 19:30, in gradina Muzeului Municipal „Ioan…

- Intre 16 si 19 august, toti locuitorii Sebesului, precum si oaspetii urbei, sunt invitati sa participe la „Zilele Municipiului Sebes”, editia anului 2018 fiind gazduita in mare parte, la fel ca și in anul precedent, de Parcul Arini. Joi, 16 august, incepand cu ora 19:30, in gradina Muzeului Municipal…

- La turnir inainte! Cea de-a doua zi a festivlului medieval din Ploiesti aduce in fata publicului mai multe momente unice, unul dintre principalele puncte de atractie de la "Ploiesti Targ Domnesc" in acest an fiind turnirul, care se va desfasura sambata, de la ora 11.00. Programul mai include demonstratii…

- Programul din cadrul Zilelor Școlii Populare de Arta promite a fi unul de excepție: Luni, 11 iunie, pe centrul pietonal al municipiului, publicul este invitat la expoziții de țesaturi, cusaturi, iconarit, arta lemnului, olarit. Vor expune meșterii Filomela Tiștere, Dinoiu Maria, Valentina Gheorghe,…

- Festivalul Cetatea Copiilor, un eveniment unic in Romania, se desfașoara la Alba Iulia in perioada 1-3 iunie. Programul de anul acesta este un nou prilej de bucurie pentru cei mici, dar si pentru cei care inca nu au uitat ce inseamna joaca. Sambata au loc jocuri gonflabile, ateliere de creație, competiții,…

- B.U.G. Mafia, INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziții și Antonia sunt cap de afiș la cel mai așteptat eveniment al acestei veri. Cei mai buni dintre cei buni, un spectacol 100% romanesc ii așteapta pe albaiulieni chiar la ei in oraș in perioada 8-10 iunie. „Alba Fest® nu este un eveniment de…