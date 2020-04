Zilele Comunei Șoimuș au fost anulate Zilele Comunei Șoimuș au fost anulate. La fel ca la Deva sau Petroșani, și autoritațile locale din comuna Șoimuș au The post Zilele Comunei Șoimuș au fost anulate appeared first on Stiri din judetul Hunedoara . Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INSEMEX Petroșani doteaza un spital din Valea Jiului cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Institutul de cercetare a The post INSEMEX doteaza un spital appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Am semnat astazi doua contracte de finantare pe fonduri europene, in valoare totala de 20.565.941,83 lei, echivalent a 4.258.224 euro. The post In ciuda acestei perioade dificile, in Deva continua investitiile pe bani europeni appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Preotul Dacian Popescu din Deva a fost confirmat cu noul coronavirus. Parintele face apel catre enoriași sa nu iși piarda The post Parintele Dacian Popescu, confirmat cu COVID-19, face apel catre enoriași appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Pandemia de coronavirus schimba toate obiceiurile pe care le aveam pana acum. Distanțarea sociala este una din recomandarile specialiștilor pentru The post Petroșani: Ședința CL prin sistem de videoconferința appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Consilierii locali din Deva sunt convocați, marți, 18 februarie 2020, ora 11:00, in ședința extrordinara care va avea loc in The post Ce proiecte de hotarari vor discuta consilierii din Deva, in ședința extraordinara de marți appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Primarul din Petroșani, Tiberiu Ridzi, va fi singurul din Romania care va participa The post SITUAȚIA VAII JIULUI, IN DISCUȚIE LA UN CONGRES INTERNAȚIONAL appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- De luna viitoare, asociația de ecarisaj a municipalitații iși incepe activitatea The post PRIMARIA DEVA REZOLVA PROBLEMA CAINILOR FARA STAPAN appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .