Infiintarea Academiei Mihailene in 1835 si inzestrarea bibliotecii, la 8 noiembrie 1839, cu „600 tomuri alese" se leaga de numele domnitorului Mihail Sturdza. In semn de omagiu, sarbatorim gandul nobil al domnitorului printr-o serie de evenimente pe care le organizam in beneficiul publicului iesean. Conferinta intitulata „Cititorul contemporan si ceremonia lecturii" va fi sustinuta de scriitorul Valeriu GHERGHEL, vineri, 8 noiembrie (...)