Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au transmis, sambata, o informare potrivit careia vremea se racește accentuat, iar la munte sunt posibile ninsori. Informarea meteorologica este valabila de sambata, de la ora 12:00, pana luni la ora 10:00. In acest interval, local și temporar vantul va avea intensificari, cu rafale in general de […]