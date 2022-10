Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Natanticu și soția lui fac una dintre cele mai savuroase echipe de la Te cunosc de undeva, sezonul 18. Cei doi s-au descurcat destul de bine și jurații au avut și sfaturi sa le ea, dar i-au și felicitat.

- Jo și Liviu Teodorescu vor avea parte de o transformare cu peripeții la „Te cunosc de undeva!”. Cei doi artiști au vorbit despre experiența in emisiunea de la Antena 1. Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si lui Liviu Teodorescu…

- Dupa un moment de nostalgie, oferit de Emilian și WRS, jurații și telespectatorii au avut parte de o apariție senzaționala și energica, oferita de Eliza și Cosmin Natanticu. Cei doi au facut show pe piesa Ramai cu bine, cantata de Delia și Macanache, doi artiști cunoscuți pentru aparițiile energice…

- Participarea la emisiunea Te cunosc de undeva, sezonul 18, este o adevarata provocare pentru Eliza și Cosmin Natanticu. Cei doi soți se completeaza in viața de zi cu zi, mai ales cand vine vorba de dragoste, dar cum s-au descurcat in aceasta seara? S-au transformat in trupa Generic și au intereptat…

- Emilian și WRS, reprezentatorul Romaniei la Eurovision 2022, fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Cei doi concurenți au avut parte de momente dificile inca din prima ediție. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce…

- Schimbari de ultim moment au fost anunțate in cel mai nou sezon de la „Te cunosc de undeva!”. Pepe, prezentatorul show-ului de la Antena 1, a reacționat imediat la aflarea veștii.Reguli noi in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, show ce va debuta sambata, de la 20:00, la Antena 1. Ajuns deja la…

- Show-ul „Te cunosc de undeva!” revine din 10 septembrie cu cel de-al 18-lea sezon, la Antena 1. Emisiunea va putea fi urmarita in fiecare sambata, de la 20:00. Opt perechi de concurenți sunt gata sa treaca prin transformari incredibile.Transforming show-ul „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat.…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Cosmin Natanticu a dezvaluit ca soția lui, Eliza, ii face multe farse. Ce gluma a facut soțul Elizei, in direct. Chiar și el a sperat ca vedeta nu va urmari momentul. Umorul este foarte important in casnicia lor.