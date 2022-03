Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, adjunctul secretarului general al NATO, a declarat, vineri, ca exista semnale care spun ca asaltul Rusiei va continua in trei direcții principale: In jurul Kievului, in est și sudul Ucrainei. Geoana a mai transmis ca NATO anticipeaza ca acest conflict va mai dura, amplificand victimele…

- Cand toate televiziunile de pe mapamond deschideau buletinele de știri cu informații despre atacul asupra turnului de televiziune din Kiev sau despre atacurile cu rachete de la Harkov, televiziunea rusa anunța, nici mai mult, nici mai puțin, ca Ucraina iși bombardeaza propriile orașe, iar forțele Kremlinului…

- Dincolo de alianța pe plan politic dintre Rusia și Belarus in cazul conflictului din Ucraina, cele doua sunt de aceeași parte a baricadei și in ceea ce privește producția de ingrașaminte pe baza de azot sau de potasiu. In condițiile in care rușii livreaza peste 40% din fertilizanții pe baza de azot…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este „dispus sa negocieze”. Criza din Ucraina este doar o mica parte a preocuparilor mai cuprinzatoare de securitate ale Rusiei, a adaugat el, informeaza News.ro. „In primul rand, presedintele…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca o invazie a rușilor in Ucraina poate avea loc oricand iar riscul unui nou razboi in Europa „nu poate fi exclus”. „In clipa de fata, mobilizarea, organizarea, logistica si sustinerea fortelor rusesti, in Ucraina, pe trei laturi ale Ucrainei,…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a propus organizarea la Kiev a unei reuniuni a ministrilor de externe din tarile UE, care sa demonstreze solidaritatea Uniunii Europene cu Ucraina. Acțiunea ar avea loc in contextul concentrarilor de forte militare rusesti la frontiera ruso-ucraineana si…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…